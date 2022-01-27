Экспозиция «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина» откроется на курорте «Роза Хутор»

На фото факел Олимпиады в Кортина д'Ампеццо 1956 года и наградная медаль: Альбервиль, 1992 год. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

3 февраля в 11:00 в культурно-этнографическом центре «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» в павильоне «Суздаль» в присутствии почетных гостей состоится торжественное открытие выставки «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина».

В церемонии примут участие мэр Сочи Алексей Копайгородский, ректор Российского международного олимпийского университета, академик РАО Лев Белоусов, генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский, двухкратный олимпийский чемпион и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. К участию в мероприятии также приглашены представители администрации президента РФ, правительства РФ, депутаты Государственной Думы РФ, представители Министерства спорта РФ, Администрации Краснодарского края, Олимпийского комитета России, чемпионы и призеры Олимпийских игр и другие.

Выставка приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к 8-ой годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Экспозиция сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании «Интеррос», благотворителя и мецената Владимира Потанина. Он также известен своим вкладом в олимпийское движение как вдохновитель создания и инвестор горного курорта «Роза Хутор», где проходили соревнования зимних Игр Сочи-2014, и Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ).

На экспозиции в Сочи, на курорте «Роза Хутор», будет представлено более 100 уникальных экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых Игр, прошедших в Шамони (Франция) в 1924 году.

Выставка продлится до 31 марта 2022 года. Управление олимпийской коллекцией осуществляет РМОУ.