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Общество27 января 2022 9:15

Ирина Удовицкая согласована на должность начальника управления культуры Краснодара

Решение приняли на 27-м очередном заседании городской думы
Светлана ОВДЕЙ
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Ирина Удовицкая Фото: пресс-служба городской администрации

Ирина Удовицкая Фото: пресс-служба городской администрации

Ирина Удовицкая согласована на должность начальника управления культуры Краснодара. Решение приняли на 27-м очередном заседании городской думы.

Ирина Удовицкая работала на кафедре академического пения Краснодарского госуниверситета культуры и искусств, с 2005 по 2011 год занимала должность в отделе культуры администрации Динского района.

С 2011 года работала в управлении культуры администрации Краснодара, с 2016 года – заместитель начальника. Ирина Удовицкая – заслуженный работник культуры Кубани.

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