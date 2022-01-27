Ирина Удовицкая Фото: пресс-служба городской администрации

Ирина Удовицкая согласована на должность начальника управления культуры Краснодара. Решение приняли на 27-м очередном заседании городской думы.

Ирина Удовицкая работала на кафедре академического пения Краснодарского госуниверситета культуры и искусств, с 2005 по 2011 год занимала должность в отделе культуры администрации Динского района.

С 2011 года работала в управлении культуры администрации Краснодара, с 2016 года – заместитель начальника. Ирина Удовицкая – заслуженный работник культуры Кубани.