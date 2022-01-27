Врачи вовремя извлекли предмет Фото: городская больница №1 Новороссийска

Металлическую корону из желудка девочки достали врачи Новороссийска. Ребенок случайно проглотил предмет длиной в два сантиметра. Об этом сообщили в городской больнице №1 Новороссийска.

Врачи эндоскопического отделения медучреждения под наркозом спецоборудованием вытащили предмет. Ближайшие органы не повреждены. Операция прошла в течение 10-15 минут.

- Предмет был небольшой, но вытащить его было несколько сложно из-за плотной, скользкой поверхности, которая мешала захвату. Операцию проводил Давид Шагинян, - рассказали в городской больнице №1 Новороссийска.