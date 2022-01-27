В Сочи заведующая аптек присвоила 430 тысяч рублей, предназначенных для инкассаторов

Расследование продолжается

В Сочи задержали заведующую одной из сети аптек города. Женщина собрала деньги с нескольких точек и должна была передать инкассаторам для зачисления на расчетные счета организации. Но решила, что сумму в 430 тысяч рублей лучше оставить себе. И сбежала.

- О пропаже сотрудницы вместе с деньгами в полицию сообщил руководитель организации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.