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27 января 2022 9:29

В Сочи заведующая аптек присвоила 430 тысяч рублей, предназначенных для инкассаторов

Возбуждено уголовное дело
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

В Сочи задержали заведующую одной из сети аптек города. Женщина собрала деньги с нескольких точек и должна была передать инкассаторам для зачисления на расчетные счета организации. Но решила, что сумму в 430 тысяч рублей лучше оставить себе. И сбежала.

- О пропаже сотрудницы вместе с деньгами в полицию сообщил руководитель организации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.

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