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27 января 2022 9:55

Мошенники обманули краснодарца на 55 тысяч рублей при покупке билета на концерт мужа Ксении Собчак

Полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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В регионе различными способами обманывают людей

В регионе различными способами обманывают людей

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Житель Краснодара попытался купить билет на концерт мужа Ксении Собчак - Константина Богомолова. Но наткнулся на сайт мошенников. Неизвестные украли со счетов покупателя 55 тысяч рублей.

- Мужчина заполнил форму и оплатил за билет 2,5 тысячи рублей. Затем в системе якобы произошел сбой, и он оформил второй билет. После этого со скрытого номера позвонили неизвестные. Они попросили снова пройти по ссылке и для отмены второго билета продиктовать четырехзначный номер. Благодаря этим действиям мошенники похитили со счета 55 тысяч рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.

Гражданам напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать неизвестным лицам свои персональные данные и коды подтверждения, которые приходят на телефон.

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