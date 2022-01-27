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Общество27 января 2022 9:59

На 80% готов лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы в Краснодаре

В медучреждение поставляют оборудование
Светлана ОВДЕЙ
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Лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы Фото: пресс-служба администрации региона

Лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы Фото: пресс-служба администрации региона

На 80% готов лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы в Краснодаре. В медучреждение уже поставляют оборудование. Ход работ проверила вице-губернатор региона Анна Минькова.

В лечебно-диагностический корпус поставили около 9 тысяч единиц оборудования. В настоящее время завершаются отделочные работы и оборудование инженерных сетей.

Новый корпус вместит 350 коек. В медучреждении оборудуют хирургический и операционный блоки, отделение переливания крови и станцию криоконсервации. Приемное отделение оснастят противошоковой палатой.

- Новый корпус позволит выполнять ряд операций, которые мы до сих пор проводим за пределами региона. 1 июня этого года первые маленькие пациенты должны получить высококвалифицированную медицинскую помощь, - подчеркнула Анна Минькова.

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