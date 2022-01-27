Медоборудование поставили в больницу Северского района Кубани

Всего на Кубани приобрели 47 рентген-аппаратов и 195 инфузионных систем Фото: admkrai.krasnodar.ru

Медоборудование закупили для больницы Северского района Кубани. В медучреждение поставили 3 передвижных рентген-аппарата и 10 инфузионных систем. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Инфузионные системы используют в хирургии, онкотерапии, акушерстве и гинекологии, при лечении пациентов с COVID-19. Передвижной рентген-аппарат помогает проводить рентгенографию, в том числе лежачим пациентам.

Всего на Кубани по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» приобрели 47 рентген-аппаратов и 195 инфузионных систем.