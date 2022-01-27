«Парк достижений» появится в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

«Парк достижений» появится в Краснодаре. Вопрос о новой общественной территории обсудили на 27-м заседании городской думы.

Подчеркивается, что новый парк может стать одним из самых масштабных в краевом центре. Планируется, что он займет площадь 15,8 гектара.

- Рядом расположены музей «Россия — моя история» и практически реализованный спортивный кластер «Город спорта». Думаю, в этом году приступим к проектированию и в следующем году - очередями, потому что очень большая территория - начнем реализовывать этот проект, - отметил глава города Андрей Алексеенко.

Проект благоустройства и работы могут быть выполнены уже в 2023 году.