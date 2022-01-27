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Общество27 января 2022 11:00

Туристка выпала на козырек здания из окна 4-го этажа в Сочи

Спасатели доставили пострадавшую медикам
Светлана ОВДЕЙ
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Спасатели на носилках доставили пострадавшую к "Скорой" Фото: ЮРПСО МЧС РФ

Спасатели на носилках доставили пострадавшую к "Скорой" Фото: ЮРПСО МЧС РФ

Туристка выпала из окна четвертого этажа на козырек здания в Сочи. Несчастный случай произошел в одном из пансионатов курорта. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС РФ.

30-летняя туристка приехала в Сочи из Новосибирска. На помощь прибыли спасатели. По раздвижной лестнице специалисты добрались к пострадавшей и на носилках доставили ее к скорой.

- На месте врач сделал внутримышечные инъекции с обезболивающими препаратами. Предварительно, девушка получила черепно-мозговую травму, переломы костей таза и правой бедренной кости, - сообщили в ЮРПСО МЧС РФ.

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