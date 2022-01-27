Партию попугаев отправили обратно Фото: Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора

Партию из 400 волнистых попугаев задержали в аэропорту Краснодара. Птиц перевозили из Киргизии с нарушениями документации. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Так, в ветеринарном сертификате не было информации об исследовании на орнитоз, о благополучии местности по гриппу птиц, листы описи не пронумерованы и не заверены подписью и печатью ветеринара. Попугаи также не были окольцованы, что не позволяет идентифицировать птицу по документу.

- Согласно законодательству Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о возврате груза, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.