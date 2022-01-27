Мужчина погиб при пожаре в Кропоткине

СК проводит проверку Фото из архива КП

Мужчина погиб при возгорании частого дома в Кропоткине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в доме по улице 8 Марта, где проживал 59-летний мужчина. Соседи, увидевшие возгорание, вызвали пожарных.

- В 8:45 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. В 8:58 возгорание полностью ликвидировано, - сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат тело хозяина. Предварительно, пожар произошел из-за неправильного обращения с бытовыми приборами.

- По факту возгорания и гибели человека проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.