22 млн рублей отведут на строительство стадиона и ремонт спортзала в краснодарской гимназии №44

Расходы бюджета обсудили на заседании городской Думы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Корректировку городского бюджета согласовали на 27-м очередном заседании городской думы Краснодара, распределив средства на решение задач краевого центра.

Так, почти 22 миллиона рублей выделено на строительство стадиона и ремонт спортзала в гимназии №44. В учреждении сделают зону для игры в футбол, волейбол, баскетбол, тренажеров, спортплощадку, беговую дорожку. Работы проведут на летних каникулах.

А по улице им. Профессора Малигонова в поселке Березовом обустроят уличное освещение – на проектирование из бюджета выделили 428 тысяч рублей. Еще почти на 4 миллиона в городе закупят модульные туалеты – их установят на Мариинском бульваре и в сквере Гагаринском.

Более 2 миллионов рублей затратят на новый спорткомплекс школы № 58 в Пашковском жилом массиве. А почти 30,5 миллиона выделят на инженерные сети к возводимым школам и детсадам.