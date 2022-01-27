Прокуратура организовала проверку после обрушения крыши из-за снегопада в Славянском районе

Прокуратура организовала проверку после обрушения крыши из-за снега в Славянском районе. Об этом сообщает пресс-служба краевого органа.

- Межрайонной прокуратурой будет дана оценка полноте, своевременности и достаточности мер, принимаемых органами местного самоуправления поселения и района. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о просьбе жителей разрушающегося дома в станице Петровской. Из-за обильного снегопада в помещении обрушилась крыша. Дом находится в аварийном состоянии.

Тем временем власти Славянского района обещают помочь пострадавшим. Семьям выделят материальную помощь по 15 тысяч рублей и помогут стройматериалами, рабочей силой и техникой.