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Происшествия27 января 2022 13:04

В Новороссйске распространяются слухи об орудующем в городе маньяке. Что говорят об этом в полиции

Полиция назвала новороссийского маньяка из соцсетей фейком
Евгения СОРОКА
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В полиции опровергли сообщения о маньяке.

В полиции опровергли сообщения о маньяке.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новороссйске распространяются слухи об орудующем в городе маньяке. В соцсетях появились тревожные сообщения о том, что у школ маленьких девочек караулит подозрительный мужчина, который нападает на них.

Подобные сообщения всплывают в родительских чатах.

Подобные сообщения всплывают в родительских чатах.

Подобная информация стала появляться в родительских чатах. В предупреждающих голосовых сообщениях говорится о том, что детей якобы высматривает рецидивист. В качестве подтверждения к сообщению прикрепляют фото мужчины.

Но правоохранители спешат успокоить родителей. Сообщения об орудующем в городе маньяке в пресс-службе новороссийского ОМВД назвали фейком.

- Информация, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности, - сказали в полиции.

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