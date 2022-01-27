В Новороссйске распространяются слухи об орудующем в городе маньяке. Что говорят об этом в полиции

В полиции опровергли сообщения о маньяке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новороссйске распространяются слухи об орудующем в городе маньяке. В соцсетях появились тревожные сообщения о том, что у школ маленьких девочек караулит подозрительный мужчина, который нападает на них.

Подобные сообщения всплывают в родительских чатах.

Подобная информация стала появляться в родительских чатах. В предупреждающих голосовых сообщениях говорится о том, что детей якобы высматривает рецидивист. В качестве подтверждения к сообщению прикрепляют фото мужчины.

Но правоохранители спешат успокоить родителей. Сообщения об орудующем в городе маньяке в пресс-службе новороссийского ОМВД назвали фейком.

- Информация, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности, - сказали в полиции.