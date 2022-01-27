На 25% забронированы курорты Кубани на лето 2022 года

Регион в летний сезон 2022 планирует принять не менее 17 млн туристов Фото из архива КП

На 25% забронированы курорты Краснодарского края на лето 2022 года. В регионе уже занято более 11,5 тысяи номеров. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Глубина бронирования достигает 8 месяцев, что говорит о положительном имидже и клиентоориентированном подходе средств размещения, многие предлагают акции и скидки. Процент ранних бронирований составляет в среднем более 25% в летние месяцы, - отметил вице-губернатор Александр Руппель.

В летний сезон в регионе туристов примут около 4,2 тысячи средств размещения на 165 тысяч номеров. Запланировано открыть еще 17 объектов на 1,3 тысячи мест.

Напомним, в летний сезон 2022 года Кубань готовится принять не менее 17 миллионов туристов.