Проезд через «Сириус» останется льготным

Одним из первых вопросов депутаты рассмотрели и внесли изменения в статью 2 закона «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006-2023 годы». По словам зампредседателя ЗСК – Николая Петропавловского, изменения разработаны для сохранения существующих мер соцподдержки по проезду для жителей Краснодарского края в связи с возникновением федеральной территории «Сириус».

В действующий закон, дающий право на льготный проезд отдельных категорий жителей края, в перечень маршрутов, на которых они могли бы реализовать это право, были добавлены смежные межрегиональные маршруты регулярных перевозок в границах федеральной территории «Сириус» и Краснодарского края в случае, если начальные остановочные пункты по данным маршрутам регулярных перевозок расположены в границах муниципального образования городской округ город-курорт Сочи.

Таким образом, отдельные категории жителей края, проезжая транзитом либо перемещаясь по территории «Сириуса», сохранят за собой право льготного проезда. Действие изменений закона будет охватывать 19 таких маршрутов.

- Появление на карте России федеральной территории «Сириус» не должно повлиять на сокращение объема льгот, который действует на краевом уровне, и изменить привычного уклада и образа жизни сочинцев. Меры социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий граждан будут распространены на смежные межрегиональные маршруты. Проезд из Сочи через территорию «Сириуса» будет для них также льготным, – прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Отметим, что принятый краевой закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, а его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.