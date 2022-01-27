Более 1,4 тысячи педагогов Кубани подали документы на получение 1 млн рублей по ипотеке

Прием документов завершен Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 1,4 тысячи педагогов Кубани подали документы на получение 1 миллиона рублей по ипотеке. Прием документов завершен, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего документы предоставили 1404 педагога. Краевые ведомства представят в министерство ТЭК и ЖКХ списки претендентов на выплату до 1 февраля. Напомним, по 1 миллиону рублей могут получить специалисты, проживающие в регионе в течение последних 10 лет, без жилья либо площадь которого составляет менее 10 квадратных метров на одного человека.

После получения необходимо отработать 5 лет в краевых бюджетных учреждениях по профессии.

На получение выплаты документы подали почти 1,8 тысячи соцработников и 377 врачей. Прием заявлений от работников здравоохранения завершится 28 января.