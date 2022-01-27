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Общество27 января 2022 13:47

Почти на треть построен корпус краевой больницы №1 в Краснодаре

Завершить работы планируют в 2022 году
Светлана ОВДЕЙ
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Завершить работы планируют в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

Завершить работы планируют в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

Почти на треть построен корпус Краевой клинической больницы №1 в Краснодаре. Ход работ во время объезда соцобъектов проинспектировала вице-губернатор Анна Минькова.

В настоящее время здесь проводят отделочные и кровельные работы, оборудование теплосетей, инженерных систем и электричества.

В трехэтажном корпусе разместят центр лучевой диагностики с аппаратами МРТ, КТ, флюороскопии, рентген-установкой, кабинетом маммографии. На втором этаже откроется отделение эндоскопии, а на третьем – операционный блок.

Продолжается строительство и 8-этажного лечебно-диагностического корпуса. Здесь оборудуют два отделения реанимации и интенсивной терапии на 42 койки, 2 ожоговых отделения на 46 коек, 1 отделение травматологии и ортопедии на 26 коек, отделение гнойной хирургии на 38 коек.

Строительство планируют завершить в 2022 году.

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