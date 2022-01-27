Общественную зону благоустроят до конца года в Белореченске

Сквер им. Свердлова обновят в Белореченске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Зону отдыха до конца года реконструируют в Белореченске. В городе обновят сквер им. Свердлова, сообщает пресс-служба администрации региона.

Общественная зона занимает около 14 тысяч квадратных метров. Планируется построить две детские площадки, провести светодиодное освещение, уложить пешеходные дорожки. В парке установят скамейки, благоустроят арку на входе и учтут удобства для маломобильных граждан.

Напомним, в этом году на Кубани благоустроят 219 зон отдыха. Территории с помощью голосования выбирали жители.