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Общество27 января 2022 14:04

Общественную зону благоустроят до конца года в Белореченске

В городе обновят сквер им. Свердлова
Светлана ОВДЕЙ
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Сквер им. Свердлова обновят в Белореченске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сквер им. Свердлова обновят в Белореченске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Зону отдыха до конца года реконструируют в Белореченске. В городе обновят сквер им. Свердлова, сообщает пресс-служба администрации региона.

Общественная зона занимает около 14 тысяч квадратных метров. Планируется построить две детские площадки, провести светодиодное освещение, уложить пешеходные дорожки. В парке установят скамейки, благоустроят арку на входе и учтут удобства для маломобильных граждан.

Напомним, в этом году на Кубани благоустроят 219 зон отдыха. Территории с помощью голосования выбирали жители.

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