Без света остаются жилые дома и одна школа Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 3 тысячи человек. Аварийное отключение охватило жилые дома и одну школу в Центральном округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, без света остаются жители по улицам Дербентской, Крупской, Садовой, Украинской, Березанской, Ипподромной, Путевой, Фабричной. Электроэнергии нет и в домах на Филатова, Черниговской, Щорса, Володарского, Северной, 9 Мая, переулках Докучаева, Костычева, Отрадной и Передовой. В зону отключения попала и школа №30.

Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.

При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112