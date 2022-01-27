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27 января 2022 15:02

Cуд по делу о резонасном ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи отложили

Заседание перенесли на другой день
Евгения СОРОКА
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Олега Цоя отправили под домашний арест на время разбирательств.

Олега Цоя отправили под домашний арест на время разбирательств.

Cуд по делу о резонасном ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи отложили. Об этом «КП» - Кубань» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края. Напомним, смертельная авария случилась 9 октября 2021 года на Красной Поляне. Как полагает следствие, 40-летний Олег Цой сидел за рулем "Майбаха" и вез Ксению Собчак в аэропорт. По дороге он выскочил навстречу "Фольксвагену". В ДТП погибла 35-летняя пассажирка иномарки, еще двое получили травмы.

- 27 января должно было состояться первое заседание по делу. Но оно было отложено для того, чтобы стороны могли ознакомиться с материалами, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края.

Слушание перенесли на другой день. Новая дата пока не озвучена.

- Известно, что Ксению Собчак вызывать не будут. Суду достаточно показаний, которые она дала следователям, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в суде.

Кроме того, по данным «КП» - Кубань», не приедут в зал суда и потерпевшие. Их интересы озвучит представитель, который и будет присутствовать.

Напомним, ранее водитель "Майбаха" признал свою вину. Сейчас он находится под домашним арестом.

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