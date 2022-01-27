Четыре дома культуры на Кубани отремонтируют в 2022 году

На благоустройство выделят почти 22 млн рублей Фото: пресс-служба краевой администрации

Четыре дома культуры планируют отремонтировать на Кубани в 2022 году. На обновление учреждений направят почти 22 миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, два ДК обновят в Тимашевском районе. В Дербентском поселении отремонтируют здание, построенное более 80 лет назад, - здесь заменят кровлю, потолок, перекрытия и отмостку. А в Доме культуры поселка Советского обновят фойе и фасад. Также запланирован ремонт кровли. Работы в обоих учреждениях начнут весной и завершат к концу года.

В Каневском районе ремонту подлежит ДК в хуторе Большие Челбасы. В здании обновят отопление, кровлю, фасад и проведут отделочные работы.

А в станице Тбилисской благоустроят здание клуба в поселке сахарного завода. Здесь обновят электричество, внутреннюю отделку и фасад.