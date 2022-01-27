Бегство 300 тонн форели не повлияло на стоимость рыбы в Сочи

Перебоев с поставками свежей рыбы на сочинских ранках нет. Фото:sochistream.ru

Бегство 300 тонн форели из питомников не повлияло на стоимость рыбы на рынках курорта, сообщает новостной портал «СочиСтрим». Цена за килограмм деликатеса, а также наличие его на прилавках остались прежними.

Форель речная пресноводная в рыбных магазинах стоит 560 рублей за килограмм, за черноморскую форель просят уже 750 рублей, цена за кило норвежской варьируется в пределах 900 - 1000 рублей, а самая дорогая мурманская форель стоит 1100 рублей. По словам продавцов, дефицита этого товара в ближайшее время не предвидится. Торговцев с форелью беглой на рынках корреспонденты не нашли. Возможно, сочинцы решили оставить весь улов себе.

Золотая рыбка наводнила морской порт Сочи после шторма. Непогода разрушила вольеры форелеводческого хозяйства, однако вместо свободы рыба оказалась на крючках местных рыбаков. Сотни горожан поспешили на рыбалку. Хороший клев, с их слов, продолжается уже несколько дней. Также беглую форель начали вылавливать уже и в Туапсе.