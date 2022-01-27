В Краснодарском крае появится служба эвакуаторов

В Краснодарском крае заработает служба эвакуаторов Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на пленарном заседании приняли в окончательном чтении закон об эвакуаторах, работа над которым началась еще в июле 2021 года, сообщает пресс-служба ЗСК.

Координировать действия эвакуаторщиков будет диспетчерская служба, которую создадут на базе минтранса.

- Ее создадут на базе госучреждения, подведомственного региональному минтрансу. Сотрудники центра управления будут передавать заявки, поступившие от должностных лиц, составляющих протоколы о задержании транспортных средств и маломерных судов, уполномоченным организациям. Далее автоматизированная система будет искать ближайший эвакуатор, который и доставит транспортное средство на штрафстоянку. Его хозяину будет отправлена информация о задержании, - рассказал детали председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Создание службы эвакуации машин на Кубани было необходимо. Регион является транзитным для людей, следующих в Крым или в Абхазию. Кроме того, Кубань ежегодно принимает от 15 до 17 миллионов туристов, часть из которых путешествует на своем транспорте. Ситуация, связанная с загруженностью улиц и припаркованными где попало машинами в Краснодарском крае становится тяжелее с каждым годом.