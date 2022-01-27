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Общество27 января 2022 16:47

В Краснодаре 600 сотрудников администрации и управляющих компаний ликвидировали последствия снегопада

За день были расчищены почти сотня подходов к остановкам общественного транспорта и подъезды к социальным объектам
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре продолжают расчищать улицы от наледи и снега. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре продолжают расчищать улицы от наледи и снега. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре продолжается ликвидация последствий небывалого снегопада. На дорогах в спальных микрорайонах краевого центра до сих пор толстая ледяная корка, а на тротуарах не разойдутся два пешехода, так как в слежавшихся сугробах протоптана слишком узкая тропинка. Почти 600 сотрудников администрации и управляющих компаний расчищают городские улицы и освобождают от наледи.

- В Прикубанском округе от снега и наледи освободили подходы и подъезды к трем школам и трем детским садам. В Центральном округе привели в порядок подходы к 80 остановкам, - рассказали в мэрии.

Расчищены территории в Славянском, Фестивальном, Юбилейном и Комсомольском микрорайонах. Как заверили в администрации города, эта работа продолжится еще несколько дней.

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