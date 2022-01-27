Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 17:09

В Туапсинском районе расчищены проезды к станции Чинары и селу Садовому

В этих местах снега выпало столько, что образовались трехметровые сугробы
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасателям и казакам пришлось пробиваться сквозь высокие сугробы снега. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

Спасателям и казакам пришлось пробиваться сквозь высокие сугробы снега. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

В Туапсинском районе продолжается расчистка территорий от снега. 27 января тяжелая техника выехала по направлению к селу Садовое и станции Чинары. По словам сотрудников районной администрации, в этих местах выпало столько снега, что выросли трехметровые сугробы.

- Основные силы направлены в села северной части муниципалитета, где на помощь специалистам пришли спасатели, казаки, местные жители и волонтеры. Из снежного плена освободили село Садовое и станцию Чинары. Тяжелая техника несколько дней в круглосуточном режиме пробивалась через трехметровые сугробы. Дорогу к Садовому открыли сегодня утром, пока одну полосу. Внутри села продолжается расчистка территорий, - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

После того как была расчищена дорога, в Чинары смогли проехать бригады электриков, которые восстановили вышедшее из строя из-за непогоды электроснабжение водозабора.

Также продолжается расчистка улиц в посёлках Шаумян, Кирпичном, Индюке и в ауле Большое Псеушко. Спасатели МЧС расчистили от снега крыши местных социальных объектов.

0