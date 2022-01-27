Почти 10,5 тыс. га зарезервированы в Новороссийске под охраняемые зоны

В Новороссийске зарезервированы земли под охраняемые зоны

В Новороссийске под охраняемые зоны зарезервировано 10,5 тыс. га. Соответствующий приказ был опубликован на сайте министерства природных ресурсов Краснодарского края. Согласно сведениями из документа, на этой территории вводится запрет на ведение хозяйственной деятельности.

- На резервируемых землях ограничивается хозяйственная деятельность, связанная с возведением жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, сооружений, проведением оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительством прудов и иных водных объектов, - говорится в приказе регионального минприроды.

Территориально выделенные участки относятся к селу Мысхако. Их площадь составляет от 3 до 7 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость варьируется от 2,7 до 25 млн руб.

Как уточнили в ведомстве, в 2022 году в регионе планируют создать 12 особо охраняемых природных территорий в 25 районах края.