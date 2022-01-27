В Сочи объявлено штормовое предупреждение

В Сочи ждут штормовой удар Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Краснодарском крае вновь объявлено штормовое предупреждение, на этот раз угроза нависла над Сочи. По прогнозам синоптиков, на территории курорта с 26 по 27 января ожидается мокрый снег.

- В период с 26 по 27 января 2022 г. ночью и утром в предгорьях и низких горах Сочи возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Региональный главк МЧС России жителям курорта рекомендует проверить и закрепить конструкции на своих подворьях, при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщать по телефонам аварийных и экстренных служб.