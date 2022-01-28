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Происшествия27 января 2022 22:02

У жительницы Кубани под видом выплаты компенсации за вакцинацию украли деньги с карты

Женщина сама сообщила мошенникам данные банковских карт
Евгения ХАЛИКОВА
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В Белореченске женщина стала жертвой кибермошенников

В Белореченске женщина стала жертвой кибермошенников

Фото: Анастасия Осипова

В Белореченске 63-летняя местная жительница стала жертвой кибермошенников. Пенсионерка прочитала на случайном интернет-ресурсе о том, что всем вакцинированным положено материальное вознаграждение. Далее с ней связались неизвестные люди, которые заверили, что перечислят деньги на карту, но им нужно знать реквизиты для перевода.

- Получив необходимые данные, пенсионерка стала ждать деньги. Спустя время, она все же решила проверить баланс счета и узнала, что лишилась приличной для пожилого человека суммы, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

С банковского счета пропали 17 600 рублей. Обманутая женщина обратилась за помощью в полицию. Там зарегистрировали заявление и пообещали найти киберпреступников.

На территории Краснодарского края вакцинация от инфекционных заболеваний проводится бесплатно. Вакцинированным людям не положены никакие поощрительные выплаты.

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