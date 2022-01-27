В Сочи задержан мужчина, получавший страховые выплаты за то, что падал со стула

Страховой аферист задержан в Сочи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Сочи в погоне за легкими деньгами разработал преступную схему обогащения. Сорокатрехлетний мужчина обратился в страховую компанию с просьбой застраховать его от несчастного случая. Спустя время он снова явился к страховикам, но уже за причитающейся выплатой в размере 114 тысяч рублей, так как дома во время работ упал со стула и получил травмы. Мужчина даже предоставил необходимые в таких случаях медицинские справки. Проверяя данные сотрудники страховой компании заподозрили подвох и обратились к сотрудникам полиции за помощью.

- В ходе внутренней проверки обстоятельств было установлено, что мужчина неоднократно ранее обращался за выплатами в результате падений при схожих обстоятельствах, - рассказал корреспонденту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Аферист ранее ввел в заблуждение две страховые компании. Возможно, что их количество и больше, сейчас правоохранительные органы выясняют все мошеннические схемы мужчины. Усугубляет ситуацию и тот факт, что мужчина был ранее судим за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Не исключено, что медицинские заключения о травмах для страховых компаний были также фальшивыми. Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде.