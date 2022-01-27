Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 19:34

В Сочи задержан мужчина, получавший страховые выплаты за то, что падал со стула

Мужчина разработал схему, по которой неоднократно получал выплаты за мнимые увечья
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Страховой аферист задержан в Сочи

Страховой аферист задержан в Сочи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Сочи в погоне за легкими деньгами разработал преступную схему обогащения. Сорокатрехлетний мужчина обратился в страховую компанию с просьбой застраховать его от несчастного случая. Спустя время он снова явился к страховикам, но уже за причитающейся выплатой в размере 114 тысяч рублей, так как дома во время работ упал со стула и получил травмы. Мужчина даже предоставил необходимые в таких случаях медицинские справки. Проверяя данные сотрудники страховой компании заподозрили подвох и обратились к сотрудникам полиции за помощью.

- В ходе внутренней проверки обстоятельств было установлено, что мужчина неоднократно ранее обращался за выплатами в результате падений при схожих обстоятельствах, - рассказал корреспонденту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Аферист ранее ввел в заблуждение две страховые компании. Возможно, что их количество и больше, сейчас правоохранительные органы выясняют все мошеннические схемы мужчины. Усугубляет ситуацию и тот факт, что мужчина был ранее судим за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Не исключено, что медицинские заключения о травмах для страховых компаний были также фальшивыми. Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде.

0