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Происшествия28 января 2022 0:02

Кубанский фермер незаконно получил из бюджета полмиллиона рублей

Фермер в 22 раза увеличил количество проданных им голов КРС и незаконно получил субсидии
Евгения ХАЛИКОВА
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Фермер в 22 раза увеличил количество проданных голов КРС и незаконно получили субсидии

Фермер в 22 раза увеличил количество проданных голов КРС и незаконно получили субсидии

Фото: Мария АНАНОВА

Фермер Крымского района подозревается в мошенничестве в крупном размере. Мужчина предоставил данные в управление сельского хозяйства района, чтобы получить субсидии в размере 500 тысяч рублей, которые выделяются из бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства. При этом фермер увечил в 22 раза количество проданного его хозяйством скота. Вместо реально реализованных 8 голов крупного рогатого скота, нечистый на руку хозяйственник указал 176 животных.

- Фальсификацию сведений удалось обнаружить благодаря анализу данных местного управления ветеринарии, где регистрируют все сделки про продаже или покупке сельскохозяйственных животных, - рассказал источник в правоохранительных органах «КП» - Кубань».

Мужчина получил на банковский расчетный счет полмиллиона рублей, хотя по закону за 8 проданных животных мог рассчитывать на сумму 24 тысячи рублей. Расследование дела продолжается.

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