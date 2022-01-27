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Здоровье27 января 2022 20:17

Лечебные учреждения Адыгеи приостанавливают плановый прием пациентов

Медицинская помощь будет оказываться только пациентам с признаками простудных заболеваний
Евгения ХАЛИКОВА
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В поликлиниках Адыгеи прекращают плановый прием пациентов

В поликлиниках Адыгеи прекращают плановый прием пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее с 28 января вводятся новые противоэпидемиологические меры по предупреждению распространения инфекции, вызванной новым штаммом вируса «омикрон». Республиканские лечебные учреждения приостанавливают плановый прием людей. Врачи будут принимать и оказывать медицинскую помощь только пациентов с признаками острых респираторно-вирусных заболеваний. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

- Приостановка при подъеме заболеваемости всей плановой помощи в стационарных и амбулаторных условиях, пошаговое закрытие стационарных отделений в районных больницах. Оказание только экстренной и неотложной помощи будет осуществляться в АРКБ, АРДКБ, АМБ в Адыгейске, - говорится в сообщении Минздрава.

Также в республике увеличивают ковидный коечный фонд. В госпиталях сформирован запас медикаментов, которого должно хватить на два месяца. По данным республиканского оперативного штаба, прирост заболеваемости в Адыгее составил 30 %. Пик количества заражений коронавирусом ждут в феврале.

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