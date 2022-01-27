В Тимашевске сгорел частный жилой дом

В Тимашевске сгорел частный дом. Фото: t.me/npanin01

В Тимашевске загорелся частный жилой дом в поселке Южный. Собственники жилья сами сообщили в местную пожарную часть о своей беде. Прибывшие на место спасатели установили, что огнем охвачена площадь 15 км.м. Огнеборцам удалось потушить пожар за семь минут.

- Всего к ликвидации возгорания привлекались 9 человек личного состава, 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Предварительно, к пожару привела неисправная электропроводка. Хозяевам теперь предстоит заново обустраивать жилье.