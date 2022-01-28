Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 января 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Сочи 28 января 2022 года опять будут происходить во всех внутригородских районах курорта. Причина традиционна - плановый ремонт оборудования на электрооборудовании. В будущем это поможет обеспечить их бесперебойную работу.

В Адлерском районе 28 января в округе не будет света на улице Псебайская, Николаевская, Тульская, Урицкого, Цимлянская, Таврическая, Лесная, Владимировская, Восход, Черновицкая, Челябинская, Блинова и Ворошиловградской.

В Хостинском районе будут обесточены улицы Земляничная, Следопытов, Красносельская, Амбровая, Кленовая, Сухумское шоссе, Дачная, Совхозная и переулок Юртовский, а также садовые товарищества «Рассвет», «Медик», «Лесное» и «Вишневый», филиал санатория «Аврора» и ФГКУ СКК.

В Центральном районе под ограничения попадут жители улиц Голенева 38, Промышленная 141, Пригородная, Донская, Пасечная 3,6,4 и переулок Пасечный.

В Лазаревском районе энергетики отключат объекты, расположенные в поселках Дагомыс, Нижняя Беранда, Васильевка, Горный, Сергей-Поле, Нижняя Шаумяновка. Ограничения коснутся жителей улиц Туманяна, Прозрачная, Просторная, Братьев Еремян, Славы, Барбарисовая, Батумское шоссе, Счастливая, Декабристов, Таганрогская, Дунаевского и Главной.