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Общество28 января 2022 4:31

Что произошло за ночь 28 января в Краснодарском крае: фермер незаконно получил из бюджета полмиллиона рублей

Что произошло за ночь 28 января в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Что произошло за ночь 28 января 2022 года. Фермер незаконно получил из бюджета полмиллиона рублей. Фермер в 22 раза увеличил количество проданных им голов КРС и незаконно получил субсидии.

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