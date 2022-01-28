Что произошло за ночь 28 января в Краснодарском крае: фермер незаконно получил из бюджета полмиллиона рублей

Что произошло за ночь 28 января 2022 года. Фермер незаконно получил из бюджета полмиллиона рублей. Фермер в 22 раза увеличил количество проданных им голов КРС и незаконно получил субсидии.

У жительницы Кубани под видом выплаты компенсации за вакцинацию украли деньги с карты. Женщина сама сообщила мошенникам данные банковских карт.

В Сочи задержан мужчина, получавший страховые выплаты за то, что падал со стула. Мужчина разработал схему, по которой неоднократно получал выплаты за мнимые увечья.

Бегство 300 тонн форели не повлияло на стоимость рыбы в Сочи. Из-за шторма оказались сломанными загоны в форелевом питомнике.