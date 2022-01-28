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Общество28 января 2022 5:11

В Сочи ночью выпало 17 мм снега

Он шел во всех районах курорта
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Дороги продолжает чистить техника

Дороги продолжает чистить техника

Минувшей ночью снег шел во всех районах Сочи, в том числе и на побережье. 28 января осадки продолжатся.

- В Центральном и Хостинском районах выпало 17 мм снега, в Адлерском и предгорных районах - до 6 мм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Дороги на курорте продолжают расчищать. Дорожные службы работают в усиленном режиме, в том числе по заявкам жителей. От снега очищают не только магистрали, но и придомовые территории, и подходы к соцучреждениям.

На некоторых маршрутах из-за неблагоприятных дорожных условий движение временно осуществляется не до конечных остановок.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение дня ожидается мокрый снег. Водителям советуют не выезжать на машинах на летней резине.

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