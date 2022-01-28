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Происшествия28 января 2022 5:32

Таксист из Новороссийска извинился за то, что высадил 15-летнюю девочку на дороге в мороз

Водитель не захотел везти ребенка из-за пробок
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Скриншот с видео

Скриншот с видео

Руководитель таксопарка и таксист, который высадил 15-летнюю пассажирку на трассе 25 января, принесли свои публичные извинения родителям и девушке. Водитель не захотел везти ребенка до адреса из-за пробок.

- Приношу извинение за нестандартную информацию. Впредь буду внимательнее относиться к таким ситуациям, - сказал водитель.

Местные жители негодуют и отмечают, что такие действия называются оставление человека в опасности. Госавтоинспекторы примут меры и рассмотрят ситуацию на заседании дисциплинарной комиссии.

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