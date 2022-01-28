В Краснодаре грузовой поезд насмерть сбил женщину

Обстоятельства выясняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия случилась 27 января в 22:10 на станции Краснодар-Сортировочная. По предварительным данным, женщина шла по железной дороге и не видела стремительно приближающийся поезд. Машинист локомотива подал звуковой сигнал, экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

- Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время личность погибшей устанавливается, проводится проверка.