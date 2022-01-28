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Происшествия28 января 2022 5:51

В Краснодаре грузовой поезд насмерть сбил женщину

Личность погибшей устанавливается
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Обстоятельства выясняются

Обстоятельства выясняются

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия случилась 27 января в 22:10 на станции Краснодар-Сортировочная. По предварительным данным, женщина шла по железной дороге и не видела стремительно приближающийся поезд. Машинист локомотива подал звуковой сигнал, экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

- Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время личность погибшей устанавливается, проводится проверка.

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