Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки

Цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки.

Российские премьеры оценят поклонники мировой литературы и якутского кинематографа, французские картины порадуют любителей мелодрам и детективов, а специально для фанатов острых приключений видеосервис покажет новую историю из вселенной Marvel.

По онегинским строкам в названии российской картины «Учености плоды» (12+) можно подумать, что речь пойдет об эпохе Пушкина. И даже место действия самое что ни на есть пушкинское — знаменитое Михайловское. Но на экране 1944 год и село оккупировано немцами. Для просветительской работы они приглашают из Германии профессора (тоже с поэтической фамилией) Марию Шиллер (Настасья Кербенген), которая отлично знает русскую литературу. Готовясь к отступлению, немцы намерены вывезти все экспонаты музея. Помешать этим планам и спасти наследие нашего всего намерен местный житель Сергей Трофимов (Сергей Безруков). Только Трофимову дорог не только Пушкин, но и профессор Шиллер. Есть ли место любви на линии фронта? Подписчикам Wink ответ на этот вопрос будет доступен в двух форматах: со 2 февраля стартует 4-серийная телеверсия, а 23 февраля появится еще и полнометражный фильм.

Французская трагикомедия «Триумф» (18+) тоже связана с литературой. Главному герою, актеру-неудачнику Этьену (Кад Мерад) предстоит поставить на сцене классику модернизма — пьесу «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. Казалось бы, это шанс наконец-то подняться на театральный Олимп. Только вместо драмы у него выходит комедия строгого режима: сцена — тюремная, а труппа состоит из заключенных. Фильм основан на реальных событиях: в 1986 году шведский режиссер Йон Йонсон ставил пьесу Беккета в тюрьме города Кумла, а позже — и в американских тюрьмах. «Триумф» уже доступен эксклюзивно в подписке онлайн-кинотеатра Wink.

В феврале зрителей ждут еще две французские новинки: лидер национального проката детективный триллер «Черный ящик» (12+) и сентиментальная комедия «9 причин, чтобы жить» (12+). Тему борьбы за жизнь, но в другой тональности, раскрывает и фильм Умберто Пазолини «Один на один» (12+). За жизненными сюжетами Wink предлагает вернуться на родину и посмотреть якутский комедийный киноальманах «Ыт» (16+). На грани реализма балансирует американский триллер с злободневным названием «Антитела» (16+). Российский фантастический триллер «Звездный разум» (12+) показывает другой способ борьбы за выживание. Ну а окончательно победить февраль и подготовиться к весне помогут захватывающие фэнтези-приключения. Рекордсмен кассовых сборов «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+) — 25-й фильм кинематографической вселенной Marvel и первая лента о супергерое азиатского происхождения.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.