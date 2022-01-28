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Общество28 января 2022 6:58

«Поезд Победы» посетит Кубань с 3 февраля по 15 марта

Он заедет в несколько городов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/tsur23_

Фото: instagram.com/tsur23_

C 3 февраля по 15 марта у жителей Кубани будет возможность посетить уникальный музей на колёсах «Поезд Победы» и погрузиться в атмосферу военного времени.

- В Тихорецке остановка «Поезда Победы» в расписании назначена на 3-4 февраля, в Армавир локомотив прибудет 4-5 марта, в Краснодаре ожидается остановка 10-13 марта, в Туапсе – 14-15 марта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

В поезде оформлен уникальный музей военного времени. Приобрести билет на экскурсию можно на сайте «Поезда Победы».

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