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Происшествия28 января 2022 7:46

Жительница Сочи добровольно отдала мошеннице 290 тысяч рублей

Следователи раскрыли дистанционное мошенничество
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

Жительница Сочи сообщила в дежурную часть о том, что ее обманули. Полицейские быстро вычислили мошенницу и задержали ее.

- Заявительница пояснила полицейским, что ей позвонила неизвестная женщина и предложила вложить деньги в инвестиционную платформу и заработать на этом. Потерпевшая согласилась и сделала несколько переводов на счет мошенницы. Но в итоге обещанной прибыли женщина также не получила и потеряла 290 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские вычислили, на чей счет ушли деньги. Через несколько дней они задержали в Тольятти 27-летнюю жительницу Сочи. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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