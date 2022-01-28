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Общество28 января 2022 8:00

Жителей Кубани предупредили о сильном снегопаде и граде с 29 января по 1 февраля

Непогода зайдет в регион на несколько дней
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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На дорогах возможен гололед

На дорогах возможен гололед

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на четыре дня. В регионе будет бушевать непогода. Спасатели попросили быть осторожными.

- С 29 января по 1 февраля на Кубани ожидаются дожди с мокрым снегом, ливни с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - сообщили синоптики.

В связи с обильными осадками реки могут выйти из берегов. Ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок в Горячем Ключе, Северском, Крымском, Абинском районах, а также в Апшеронском районе, Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе.

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