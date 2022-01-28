Непарламентские партии будут услышаны в кубанском парламенте

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань рассказал, что федеральным законом «О политических партиях» предусмотрено право политических партий, не представленных в ЗСК, участвовать в его пленарных заседаниях. Предложенные к принятию корректировки коснулись процедуры приглашения на сессию представителей этих политически активных партий, которые наравне с парламентскими могут вносить на рассмотрение сессии актуальные на данный момент вопросы. Депутат пояснил, что сделать это нужно в строго установленные сроки. Для этого, подчеркнул он, информация о проведении пленарного заседания должна быть размещена на официальном сайте ЗСК в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до него.

Также докладчик уточнил, что принимать участие в пленарном заседании от каждой политической партии, не представленной в ЗСК, может только один ее представитель. И о своем участии он должен сообщить в ЗСК не позднее чем за 10 дней до сессии.

Комментируя рассмотренный вопрос, руководитель кубанского парламента напомнил о том, что с самого начала шестого созыва деятельность Законодательного Собрания строилась на принципах открытости, широкого диалога со всеми заинтересованными сторонами. Депутаты ЗСК, подчеркнул Юрий Бурлачко, всегда готовы выслушать аргументированные мнения по поводу своей текущей работы или в отношении перспектив развития региона, в том числе и от руководителей партий, не представленных в ЗСК.

- Многообразие мнений, продуманные предложения всегда идут на пользу делу. У нас у всех одна цель: обеспечить устойчивое развитие края, благополучие его жителей. И над ее достижением мы готовы работать сообща, со всеми заинтересованными в этом партиями, – подытожил, комментируя принятие документа, Юрий Бурлачко.