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Общество28 января 2022 8:21

Стоимость проживания в гостиницах Кубани выросла из-за антиковидных мероприятий

Дальнейшего повышения не ожидается
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ассоциация туроператоров заявляла, что стоимость летнего отдыха в российских отелях, в том числе и в Краснодарском крае, выросла на 10-15% по сравнению с прошлым годом. В ЗСК отметили, что повышение цен связано с антиковидными мероприятиями.

- Гостиницы и отели учитывают расходы на приобретение дезинфицирующих средств и иных материалов, - сообщает «Коммерсантъ-Крым-Кубань» со ссылкой на председателя Заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

При этом эксперты сообщают, что в 2022 году резкого повышения стоимости проживания и услуг на курортах не ожидается.

Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края на лето 2022 года забронированы уже на 25%.

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