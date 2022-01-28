Стоимость проживания в гостиницах Кубани выросла из-за антиковидных мероприятий

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Ассоциация туроператоров заявляла, что стоимость летнего отдыха в российских отелях, в том числе и в Краснодарском крае, выросла на 10-15% по сравнению с прошлым годом. В ЗСК отметили, что повышение цен связано с антиковидными мероприятиями.

- Гостиницы и отели учитывают расходы на приобретение дезинфицирующих средств и иных материалов, - сообщает «Коммерсантъ-Крым-Кубань» со ссылкой на председателя Заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

При этом эксперты сообщают, что в 2022 году резкого повышения стоимости проживания и услуг на курортах не ожидается.

Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края на лето 2022 года забронированы уже на 25%.