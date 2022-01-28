Сочинцев просят не срывать первоцветы Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Первоцветы появились в лесах Сочинского национального парка. Увидеть растения можно до конца марта - до этого времени продлится цветение. Об этом сообщает пресс-служба национального парка курорта.

В частности, в лесах Сочи расцвели зимовник или морозник, цикламен косский и подснежник Воронова. Растения занесены в Красную книгу. Для защиты в национальном парке проведена операция «Первоцвет». Сотрудники администрации, росгвардейцы посетили места произрастания первоцветов.

Жителей и гостей просят не срывать растения. За порчу редких цветов грозит штраф 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 15 тысяч. Кроме того, нарушителю необходимо возместить нанесенный ущерб - за каждый цветок придется заплатить 450 рублей. Карается и продажа, покупка и пересылка растений – сумма штрафа увеличивается.