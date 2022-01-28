10 лет колонии дали мужчине за убийство в 2009 году в Сочи

В Сочи вынесли приговор мужчине за убийство 12-летней давности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор мужчине, совершившему убийство 12 лет назад в Сочи. Мужчине назначили 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно следствию, в декабре 2009 года мужчина познакомился с 37-летней приезжей из Ленинградской области. Женщина возвращалась из кафе, тогда новый знакомый пригласил ее на пляж. Когда собеседники выпивали, между ними произошла ссора. Виновный начал бить женщину ногами и камнем - от полученных травм она скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина пытался избавиться от тела в море, но, услышав голоса проходивших людей, сбежал.

Найти и задержать преступника удалось летом 2021 года. Биологические следы, номера телефонов и местоположение жертвы и виновного в день убийства совпали.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Дополнительно назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.