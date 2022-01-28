На Кубани за сутки выявили 1049 случаев COVID-19, из них 170 - у детей

Последние новости по коронавирусу

По данным на 28 января за последние сутки на Кубани выявили 1049 случаев новой коронавирусной инфекции. Среди заболевших 170 детей в возрасте от 2 месяцев.

Самым зараженным стал Краснодар. Здесь положительный тест у 415 человек. Далее идут Сочи и Белореченский район с 70 и 54 инфицированными. В Анапе заболели 49 человек, в Динском районе - 39, в Армавире - 37, в Северском - 33, в Новороссийске - 25.

По 20 человек заболели в Кореновском и Славянском районе, по 18 - в Выселковском и Тбилисском, по 17 - в Ейском и Крымском. В Успенском районе выявили 16 случаев COVID-19, по 15 - в Кавказском и Ленинградском. В Горячем Ключе и Павловском муниципалитете по 14 подтвержденных случаев, 13 - в Тихорецком, по 12 - в Геленджике, Абинском, Курганинском и Лабинском районах, - сообщили в оперштабе.

В остальных городах и районах меньше 10 инфицированных.

Стоит отметить, что смертность снизилась в 10 раз. Ранее каждый день фиксировалось до 70 летальных исходов из-за инфекции. По данным на 28 января, за день умерли 7 человек.