Мужчину будут судить за преступление 32-летней давности в Темрюке

Спустя более 30 лет мужчину задержали в Москве Фото из архива КП

Мужчина предстанет перед судом за преступление 32-летней давности в Темрюке. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Согласно следствию, более 30 лет назад мужчина представился сотрудником Московского комитета госбезопасности Советского союза. Он пообещал знакомой приобрести машину без очереди благодаря его должности. За это женщина передала ему 6,5 тысячи советских рублей. Однако мужчина так и не помог, а деньги присвоил.

В 1990 году обвиняемого объявили в федеральный розыск. В декабре 2021 года его удалось задержать в Москве.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. За совершенное преступление мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.