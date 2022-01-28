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Общество28 января 2022 9:37

Более 50 тысяч жителей Кубани подали заявку на бесплатную догазификацию

Свыше 4,2 тысячи домов уже подключены
Светлана ОВДЕЙ
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Более 50 тысяч жителей Кубани подали заявку на бесплатную догазификацию Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 50 тысяч жителей Кубани подали заявку на бесплатную догазификацию Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 50 тысяч жителей Кубани подали заявку на бесплатную догазификацию. Свыше 4,2 тысячи домов уже подключены, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В настоящее время заключено 16,2 тысячи договоров. Недавно газ подвели в дома Гулькевичей и станицы Старомышастовской Динского района.

- Уровень газификации в регионе составляет 84,5%, программа догазификации позволит достичь 90,6%. Продолжается строительство газопроводов за счет краевого бюджета. На особом контроле находится ситуация в Туапсинском районе. В этом году здесь начнут строить два газопровода, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Подать заявку можно во всех районах края. Пункты приема находятся в филиалах газораспределительных организаций. Заявление можно подать через "Госуслуги" и сайты газораспределительных организаций региона.

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