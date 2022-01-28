Участниками очного тура станут 15 педагогов Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Очный этап конкурса «Учитель года Кубани» стартует в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Участниками турнира станут 15 педагогов. Отбор в очный тур проводился среди 55 специалистов по всему краю. Победителями заочного этапа стали педагоги из Краснодара, Новороссийска, Сочи, Брюховецкого, Динского, Калининского, Каневского, Красноармейского, Крымского, Лабинского, Темрюкского, Тихорецкого, Туапсинского, Усть-Лабинского районов.

Имя лучшего учителя Кубани объявят 4 февраля.

В очном туре учителя проведут урок и классный час, поделятся опытом в педагогической мастерской. По итогам будут избраны пять педагогов-призеров – им предстоит представить мастер-классы и стать участниками пресс-конференции «Вопрос Учителю года».

Трансляция очного этапа пройдет на YouTube-канале Института развития образования Краснодарского края.